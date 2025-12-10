மழைக்காலத்தில் துணிகளில் துர்நாற்றம் வருகிறதா?

மழைக்காலத்தில் பொதுவாக ஏற்படும் மிகச் சாதாரண பிரச்சனை — சரியாக உலராத துணிகளில் உருவாகும் ஈரத்தனமும் துர்நாற்றமும். இத்தகைய துணிகளை அலமாரியில் வைத்தால், மற்ற துணிகளுக்கும் துர்நாற்றம் பரவும் அபாயம் உண்டு.
விலையுயர்ந்த வாசனைப் பொருட்கள் தேவையில்லை. வீட்டிலேயே உள்ள சில எளிய பொருட்களால் இந்தத் தொந்தரவை எளிதாகக் குறைக்கலாம் என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
🔹 லேசான சூரிய ஒளியில் உலர்த்துங்கள்
சிறிதளவாவது சூரிய ஒளி கிடைத்தால், துணிகளை லேசாக அதில் வைத்திருங்கள்.
இது பாக்டீரியா, ஈரப்பதத்தை நீக்கி துர்நாற்றத்தை குறைக்கும்.
ஆனால் நிறம் மங்காதபடி நீண்ட நேரம் வெயிலில் வைக்க வேண்டாம்.
🔹 வினிகர் – துர்நாற்றத்துக்கு இயற்கையான தீர்வு
துணிகளில் வாசனை இருந்தால்,
அரை கப் வினிகரை வெதுவெதுப்பான நீரில் சேர்த்து
15 நிமிடங்கள் ஊறவைத்து
பின்னர் சோப்பால் துவைக்கவும்.
வாசனை உடனே குறையும்.
🔹 பேக்கிங் சோடா – துவைக்கும் போது சேருங்கள்
வாஷிங் மெஷினில் அரை கப் பேக்கிங் சோடாவைச் சேர்த்து துணிகளைத் துவைத்தால்,
துர்நாற்றம் முழுவதும் நீங்கும்.
இது துணிக்கு எந்தத் தீங்கும் செய்யாத இயற்கை சுத்திகரிப்பான்.
🔹 சலவை இயந்திரத்திலிருந்தே வாசனை வருகிறதா?
மாதத்திற்கு ஒரு முறை
வினிகர் + பேக்கிங் சோடாவுடன்
காலியாக ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுங்கள்.
மெஷினின் உள்ளே இருக்கும் துர்நாற்றம் மறையும்.
🔹 எலுமிச்சை ஸ்ப்ரே – துணிகளுக்கு இயற்கையான மணம்
ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில்:
தண்ணீர்
எலுமிச்சை சாறு
ரோஸ் வாட்டர்
இவற்றை கலந்து துணிகளின் மீது லேசாகத் தெளிக்கவும்.
துணிகள் சுத்தமான, புதிய வாசனையைப் பெறும்.
🔹 கற்பூரம் & லாவெண்டர் பைகள் – அலமாரிக்கு
அலமாரியில் துணிகளைச் சேமிக்கும்போது
கற்பூர மாத்திரைகள்
அல்லது
லாவெண்டர் வாசனைப் பைகள்
வைப்பதால் துர்நாற்றமும் பூச்சிகளும் தடுக்கப்படும்.
இந்த எளிய வீட்டு டிப்ஸ்களைப் பின்பற்றினால், மழைக்காலத்திலும் உங்கள் துணிகள் எப்போதும் புதுமணத்துடன் இருக்கும்—செலவு கூட இல்லை, வீட்டிலுள்ள பொருட்களே போதுமாம்!