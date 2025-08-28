WhatsApp
Thursday, August 28, 2025
மருத்துவம்

உடல் வியர்வை வெளியில் தெரியாமல் இருக்க…

written by இளவரசி 1 minutes read
உடல் வியர்வை வெளியில் தெரியாமல் இருக்க

வியர்வை என்பது உடலின் இயல்பான செயல். அதிக சூடு, உடற்பயிற்சி, மன அழுத்தம் அல்லது பதட்டம் வந்தால் வியர்வை உண்டாகும்.

ஆனால், சில நேரங்களில் அதிக வியர்வை உடையில் புள்ளிகள் போல வெளியில் தெரிந்து சங்கடத்தை ஏற்படுத்தும். இதை குறைக்க சில வழிகளைப் பின்பற்றலாம்.

🔹 1. சரியான உடை தேர்வு

பருத்தி, லினன் போன்ற காற்றோட்டம் உள்ள துணி அணியவும்.

கருப்பு, வெள்ளை போன்ற நிறங்கள் வியர்வையை அதிகம் காட்டாது.

மிக அடர்த்தியான அல்லது சின்தெட்டிக் (Synthetic) துணிகளை தவிர்க்கவும்.

🔹 2. உடல் தூய்மை

தினமும் இரண்டு முறை குளித்து, சோப்பினால் உடலை நன்றாக சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளவும்.

குளித்த பிறகு முழுமையாக உலர்த்திக் கொள்ள வேண்டும்.

🔹 3. அண்டி-பெர்ஸ்பிரன்ட் (Antiperspirant) பயன்படுத்துதல்

வியர்வை குறைக்கும் தன்மை உள்ள டியோடரண்ட் (Deodorant) அல்லது அண்டி-பெர்ஸ்பிரன்ட் பயன்படுத்தவும்.

குளித்த பிறகு, உடல் வறண்ட நிலையில் பயன்படுத்தினால் சிறந்த பலன் கிடைக்கும்.

🔹 4. உணவு பழக்கத்தில் மாற்றம்

காரம், அதிக எண்ணெய், கஃபைன் (Coffee/Tea), மதுபானம் போன்றவை வியர்வையை தூண்டும்.

அதிகளவு தண்ணீர் குடிக்கவும்.

வெள்ளரிக்காய், தர்பூசணி போன்ற குளிர்ச்சியான உணவுகளை சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

🔹 5. மன அழுத்த கட்டுப்பாடு

பதட்டம், மன அழுத்தம் வியர்வையை அதிகரிக்கும்.

யோகா, தியானம், சுவாச பயிற்சி போன்றவை மன அமைதிக்குத் துணைபுரியும்.

🔹 6. ஹோம் ரெமடீஸ்

ஆப்பிள் சிடர் வெினிகர் (Apple Cider Vinegar) இரவு படுக்கும் முன் வியர்வை அதிகம் வரும் இடங்களில் தடவினால் உதவும்.

பேக்கிங் சோடா, கார்ன் ஸ்டார்ச் ஆகியவற்றை தூவினாலும் வியர்வை குறையலாம்.

👉 குறிப்பு: வியர்வை அதிகமாகவும், தொடர்ச்சியாகவும் இருந்து உடல்நலத்தில் சிக்கல் ஏற்படுத்தினால் மருத்துவரை அணுகவும்.

இளவரசி

வணக்கம் இலண்டன்

