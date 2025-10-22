நாள் ஒன்றுக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்?

தண்ணீர் என்பது நம் உடலின் அடிப்படை தேவைகளில் ஒன்றாகும். மனித உடலில் சுமார் 60% வரை தண்ணீர் காணப்படுகிறது. அதனால் தண்ணீரை சரியான அளவில் தினமும் குடிப்பது நம் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது.
🔹 ஏன் தண்ணீர் முக்கியம்?
தண்ணீர் உடலில் பல முக்கிய பணிகளைச் செய்கிறது:
உடலின் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்துகிறது.
நச்சுப் பொருட்களை வெளியேற்றுகிறது.
செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது.
தோல், முடி மற்றும் மூட்டுகளின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கிறது.
உடல் சோர்வைத் தடுக்கிறது.
🔹 எவ்வளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்?
பொதுவாக ஒரு பெரியவருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 2 முதல் 3 லிட்டர் வரை தண்ணீர் குடிப்பது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஆனால் இது ஒவ்வொருவரின் உடல் எடை, வேலைப்பாடு, வானிலை, உடற்பயிற்சி அளவு போன்றவற்றைப் பொறுத்து மாறும்.
சில வழிகாட்டுதல்கள்:
பெண்கள்: நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 2.2 லிட்டர் (8 கப்).
ஆண்கள்: நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 3 லிட்டர் (10–12 கப்).
குழந்தைகள்: வயதுக்கு ஏற்ப 1–1.5 லிட்டர் போதுமானது.
🔹 அதிக தண்ணீர் தேவைப்படும் சூழல்கள்
வெப்பமான காலநிலை அல்லது அதிக வியர்வை வரும் நேரங்களில்
உடற்பயிற்சி செய்த பிறகு
நோயிலிருந்து குணமடையும் காலத்தில்
கர்ப்பிணி மற்றும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்கள்
🔹 தண்ணீர் குறைவின் அறிகுறிகள்
வாயில் உலர்வு
சிறுநீர் கருமையாக இருத்தல்
தலைவலி, மயக்கம்
சோர்வு மற்றும் கவனம் குறைதல்
🔹 சரியான முறையில் தண்ணீர் குடிக்க சில குறிப்புகள்
காலையிலேயே வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் குடிக்கவும்.
உணவுக்கு முன் 30 நிமிடங்களுக்கு முன் தண்ணீர் குடிப்பது செரிமானத்திற்கு உதவும்.
ஒரே நேரத்தில் அதிகமாக குடிக்காமல், நாள் முழுவதும் சிறு அளவாக குடிக்கவும்.
பாட்டிலில் தண்ணீர் எப்போதும் வைத்துக் கொண்டு, இடையிடையே குடிக்கும் பழக்கத்தை வளர்த்துக் கொள்ளவும்.
🔹 தண்ணீர் என்பது மருந்தை விட சிறந்த இயற்கை தீர்வு. தண்ணீரை சரியான அளவில் குடிப்பது உடலை சுறுசுறுப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது. எனவே, தினசரி போதுமான அளவு தண்ணீர் குடித்து உடல் நலத்தைப் பேணுவோம்.