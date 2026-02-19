கிளிநொச்சி மக்கள் பெருமளவில் ஒன்றுகூடும் நிகழ்வில் விருதுபெறும் மண்ணின் மைந்தர்களை அறிமுகம் செய்யவுள்ளோம் | செயலாளர் வைத்தியர் மதியழகன்

WhatsApp
Friday, February 20, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

கிளிநொச்சி மக்கள் பெருமளவில் ஒன்றுகூடும் நிகழ்வில் விருதுபெறும் மண்ணின் மைந்தர்களை...
by ஆசிரியர் 
தோல்வியடைந்த இராணுவ ஆட்சி முயற்சி: தென் கொரியாவின் முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு...
by இளவரசி
Breaking: ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் சர்ச்சை பின்னணியில் முன்னாள் இளவரசர் ஆண்ட்ரூ...
by இளவரசி
ஈரான் வழி மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற இங்கிலாந்து தம்பதி கைது:...
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் கடுமையான இணைய சட்டம்: 48 மணி நேரத்தில் ஆபாசப்...
by இளவரசி
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 19 பிப்ரவரி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைவு –...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆசிரியர் தெரிவு கிளிநொச்சி மக்கள் பெருமளவில் ஒன்றுகூடும் நிகழ்வில் விருதுபெறும் மண்ணின் மைந்தர்களை அறிமுகம் செய்யவுள்ளோம் | செயலாளர் வைத்தியர் மதியழகன்

கிளிநொச்சி மக்கள் பெருமளவில் ஒன்றுகூடும் நிகழ்வில் விருதுபெறும் மண்ணின் மைந்தர்களை அறிமுகம் செய்யவுள்ளோம் | செயலாளர் வைத்தியர் மதியழகன்

written by ஆசிரியர்  1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் 14ம் திகதி கிளி மக்கள் அமைப்பு மாபெரும் ஒன்றுகூடல் நிகழ்வினை இலண்டனில் நடாத்துகின்றது. இந்த இந்நிகழ்வின் ஏற்பாடுகள் தொடர்பாகவும் முக்கியத்துவம் தொடர்பாகவும் இவ்வமைப்பின் செயலாளர் வைத்தியர் மதியழகன் அவர்களை வினவியபோது!

வணக்கம். என் பேர் டாக்டர் மதி. நான் கிளி பீப்பிள் (KILI PEOPLE) அமைப்பின் செயலாளராக இருக்கிறேன். முதல்கண் வணக்கம் இலண்டன் மீடியாவுக்கு எனது நன்றிகளைத் தெரிவித்து கொண்டு,

உங்கள்  எல்லோருக்கும் தெரியும் கிளி பீப்பிள் அமைப்பானது இலண்டன்ல கடந்த 15 வருடங்களுக்கு மேலாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு தொண்டர் நிறுவனமாக இயங்கி வருகின்றது.

நாங்கள் ஒன்றுவிட்ட ஒரு வருடம் அதாவது இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மிகப்பெரிய மெகா ஒன்றுகூடல் நிகழ்ச்சியை இலண்டன்ல ஹரோ பகுதியில் நடாத்துவதுண்டு, பெரும்பாலும், நாங்க அந்த Byron மண்டபத்தில்தான் கடந்த மூன்று நான்கு தடவைகளாக செய்து கொண்டிருக்கின்றோம்.

வழமைபோல் இந்த முறையும் எதிர்வரும் 14ஆம் திகதி மார்ச் மாசம் அதே இடத்தில்  கிளிநொச்சி மக்களின் ஒன்றுகூடலை நடாத்த இருக்கின்றோம்.

இது ஒரு இசைநிகழ்வுடன் இணைந்த பல்சுவை நிகழ்வாக நடைபெற உள்ளது, ஒரு உற்சாகமான நிகழ்வாக இருக்கும், உங்களுக்கு நல்ல வேடிக்கையாகவும் இருக்கும், எல்லோரும் கலந்துகொள்ள வேண்டுமென்று விரும்புகின்றோம்.

இதுல வந்து டான்ஸ் இருக்கு, மியூசிக் இருக்குது, 3 course buffet meal இருக்குது, பார் இருக்குது, நல்ல ஸ்பீசஸ் இருக்கு. அதைவிட விருது வழங்கும் நிகழ்வும் இடம்பெறும்.

கிளி மக்கள் அமைப்பினால் ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு துறைசார்ந்து சமூகப்பணி செய்பவர்களுக்கு “மண்ணின் மைந்தன்” அல்லது “மண்ணின் மகள்” விருது வழங்குவது வழக்கம். இந்த முறையும் அந்த மண்ணின் மைந்தர்களை கௌரவிப்பதற்கு உள்ளோம். 2024ம் 2025ம் ஆண்டுக்கான மண்ணின் மைந்தர்களை அறிவிக்க உள்ளோம்.

கிளிநொச்சியின் நலன் சார்ந்து அப்பிரதேசத்தின் வளர்ச்சி சார்ந்து தங்கள் துறைசார்ந்த புலமைகளை எம்மக்களுக்காக வழங்கிய பேராளர்களுக்கு இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுவது வழக்கம். அவர்கள் கிளிநொச்சிப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவராக இருக்கவேண்டும் அல்லது அந்தப் பிரதேசத்தில் பணிபுரிந்தவராக இருக்கவேண்டும்.

எல்லோரையும் இந்த நிகழ்வுக்கு வருகைதந்து கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரைக்கும் நான்கு பிரதேசச் செயலக பிரிவுகள் இருக்கின்றது. பூநகரி, பச்சிலைப்பள்ளி, கண்டாவளை, கரைச்சி என்று அனைத்துப் பிரதேசங்களுக்கும் பொதுவான அமைப்பாக கிளிநொச்சி மாவட்ட மக்கள் அமைப்பு காணப்படுகின்றது, அதாவது மாவட்டத்துக்குரிய அமைப்பு.

அதனால் UK இல் இருக்கின்ற அனைத்து கிளிநொச்சி மாவட்ட உறவுகளும் கிளிநொச்சி மாவட்ட நலன் விரும்பிகளும் கண்டிப்பாக கலந்துகொள்ள வேண்டிய நிகழ்வாக இருக்கும். நன்றி.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
ஆசிரியர் 

தொடர்புடைய செய்திகள்

தோல்வியடைந்த இராணுவ ஆட்சி முயற்சி: தென் கொரியாவின் முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு...

Breaking: ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் சர்ச்சை பின்னணியில் முன்னாள் இளவரசர் ஆண்ட்ரூ...

ஈரான் வழி மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற இங்கிலாந்து தம்பதி கைது:...

இங்கிலாந்தில் கடுமையான இணைய சட்டம்: 48 மணி நேரத்தில் ஆபாசப்...

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைவு –...

மன நல ஆரோக்கியம், தற்கொலை தடுப்பு குறித்து இளவரசர் வில்லியம்...

பிரபலமானவை

இங்கிலாந்தில் கடுமையான இணைய சட்டம்: 48 மணி நேரத்தில் ஆபாசப் படங்களை நீக்குவது கட்டாயம்
Breaking: ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் சர்ச்சை பின்னணியில் முன்னாள் இளவரசர் ஆண்ட்ரூ கைது!
தோல்வியடைந்த இராணுவ ஆட்சி முயற்சி: தென் கொரியாவின் முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு ஆயுள் தண்டனை!
இன்றைய ராசிபலன் 19 பிப்ரவரி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான நாள்

ஆன்மீகம்

மகா சிவராத்திரி: சிவலிங்கத்திற்கு இவற்றை வைத்து வழிபட்டால் செல்வமும் வெற்றியும் கிடைக்கும்
by இளவரசி
13 பிப்ரவரி 2026 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் இன்று...
by இளவரசி
12 பிப்ரவரி 2026 ராசிபலன்: சில ராசிகளுக்கு சவால்கள், சிலருக்கு சாதக...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 11 பிப்ரவரி 2026: 12 ராசி, நட்சத்திரங்களின்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – பிப்ரவரி 10, 2026: சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்,...
by இளவரசி

மகளிர்

குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தை கொண்டாட தயாராகிறீர்களா? இதோ சில ஐடியாக்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி
முட்டைக்கோஸ் பொரியல்
by இளவரசி
மீதமான இட்லியால் சுவையான சில்லி இட்லி!
by இளவரசி
வேர்க்கடலை சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி
சிரப் மருந்துகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாட்டு காலம்
by இளவரசி
சிக்கன் சாப்பிடுவதால் சிக்குன்குனியா வருமா?
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுதா?
by இளவரசி

சினிமா

சேயோன்’ ஆக நடிக்கும் சிவகார்த்திகேயன்

by பூங்குன்றன்
பூக்கி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் புகழ் நடித்த ‘4 இடியட்ஸ்’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
அதர்வா நடிக்கும் ‘இதயம் முரளி’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.