30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரயில் கட்டணம் முடக்கம்: பயணிகளுக்குச் சலுகை

இங்கிலாந்தில் ரயில் கட்டணங்கள் 30 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக முடக்கப்படும் என்று அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் மூலம், மில்லியன் கணக்கான ரயில் பயணிகள் சீசன் டிக்கெட்டுகள், உச்ச நேர (peak) மற்றும் உச்சம் அல்லாத நேர (off-peak) டிக்கெட்டுகளில் நூற்றுக்கணக்கான பவுண்டுகளை சேமிப்பார்கள் என்று அமைச்சர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மிகவும் விலை உயர்ந்த வழித்தடங்களில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் ஒரு வருடத்திற்கு £300-க்கும் அதிகமாக சேமிப்பார்கள். உதாரணமாக, மில்டன் கெய்ன்ஸ் முதல் லண்டன் வரையிலான பயணத்தில் வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் ஃப்ளெக்சி-சீசன் டிக்கெட்டுகளைப் பயன்படுத்தும் ஒரு பயணிக்கு ஆண்டுக்கு £315 சேமிப்பு கிடைக்கும்.
போக்குவரத்துச் செயலாளர் ஹைடி அலெக்சாண்டர், இந்தக் கட்டண முடக்கம், பொதுமக்களுக்குச் சொந்தமான கிரேட் பிரிட்டிஷ் ரயில்வேஸ் (Great British Railways) அமைப்பை மீண்டும் கட்டியெழுப்பவும், 21 ஆம் நூற்றாண்டிற்குரிய டிஜிட்டல் டிக்கெட் முறைகள் மற்றும் டாப்-இன்/டாப்-அவுட் தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தவும் உள்ள அரசாங்கத்தின் பரந்த திட்டங்களின் ஒரு பகுதியாகும் என்று கூறினார்.
இந்த முடக்கம், அனைத்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கட்டணங்களுக்கும் பொருந்தும் மற்றும் ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமான பயணங்களுக்கு பயனளிக்கும்.
இந்த முடிவை ரயில் தொழிற்சங்கங்களும், பயணிகள் குழுக்களும் வரவேற்றுள்ளன.
பணத்தின் மதிப்பு தங்கள் மிக உயர்ந்த முன்னுரிமை என்று பயணிகள் தொடர்ந்து கூறுவதால், கட்டணங்களை முடக்குவது மிகவும் வரவேற்கத்தக்க செய்தி எனப் பயணிகள் கண்காணிப்புக் குழுவின் (Transport Focus) தலைமை நிர்வாகி அலெக்ஸ் ராபர்ட்சன் தெரிவித்தார்.