WhatsApp
Tuesday, August 12, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

கால்பந்து நட்சத்திரம் ரொனால்டோவுக்கு காதலியுடன் நிச்சயதார்த்தம்
by இளவரசி
ஓகஸ்ட் 18ஆம் திகதியே ஹர்த்தால்!
by தமிழ்மாறன்
மன்னார் காற்றாலை அமைப்பு விவகாரம்: ஜனாதிபதியுடன் நாளை முக்கிய சந்திப்பு!
by தமிழ்மாறன்
மன்னாரில் வழிமறிக்கப்பட்டிருந்த காற்றாலைப் பாகங்கள் விடுவிப்பு! – உருவான பதற்ற...
by தமிழ்மாறன்
இலங்கையில் இருந்து தனியொரு பெண் படகு மூலம் சென்று தமிழகத்தில்...
by தமிழ்மாறன்
தொண்டைமானாறு கடல் நீரேரியில் பெண்ணின் சடலம்!
by தமிழ்மாறன்
கிளிநொச்சி நகர அபிவிருத்தி நடைமுறைகள்: வர்த்தக சங்கம் – கரைச்சி...
by தமிழ்மாறன்
‘கூலி’- 100 பாட்ஷா படத்திற்கு சமம் – நாகார்ஜுனா
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிருனாள் தாகூரின் புகைப் படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை மன்னார் காற்றாலை அமைப்பு விவகாரம்: ஜனாதிபதியுடன் நாளை முக்கிய சந்திப்பு!

மன்னார் காற்றாலை அமைப்பு விவகாரம்: ஜனாதிபதியுடன் நாளை முக்கிய சந்திப்பு!

written by தமிழ்மாறன் 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

மன்னார் காற்றாலை அமைப்பு விவகாரம் பெரும் சர்ச்சைக்குரிய விடயமாக மாறி இருக்கும் சூழலில் அது பற்றி ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பதற்காகச் சம்பந்தப்பட்ட தரப்புகள் நாளை புதன்கிழமை பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி அநுரகுமார திஸாநாயக்கவைச் சந்தித்துப் பேச இருக்கின்றன.

போராட்டம் நடத்தும் பொது அமைப்புகளின் ஐந்து பிரதிநிதிகள், வன்னி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அரச அதிபர், பிரதேச செயலாளர் போன்றோர் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்குபற்றுகின்றனர்.

ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கு முன்னர் மன்னாருக்குப் பிரசாரத்துக்கு வந்த அநுரகுமார திஸாநாயக்க, மன்னாரில் அந்தப் பிரதேச மக்களின் அனுமதியும் இணக்கமும் இல்லாமல் இத்தகைய திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட மாட்டா என்று வாக்குறுதியளித்து இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
தமிழ்மாறன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

கால்பந்து நட்சத்திரம் ரொனால்டோவுக்கு காதலியுடன் நிச்சயதார்த்தம்

ஓகஸ்ட் 18ஆம் திகதியே ஹர்த்தால்!

மன்னாரில் வழிமறிக்கப்பட்டிருந்த காற்றாலைப் பாகங்கள் விடுவிப்பு! – உருவான பதற்ற...

இலங்கையில் இருந்து தனியொரு பெண் படகு மூலம் சென்று தமிழகத்தில்...

தொண்டைமானாறு கடல் நீரேரியில் பெண்ணின் சடலம்!

கிளிநொச்சி நகர அபிவிருத்தி நடைமுறைகள்: வர்த்தக சங்கம் – கரைச்சி...

பிரபலமானவை

பாட்டியை பார்க்க தந்தையுடன் மருத்துவமனைக்கு சென்ற 4 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு!
பூஜை அறையை இப்படி வையுங்கள்; நன்மை கிடைக்கும்!
மூன்று ராசிப் பெண்கள் அதிர்ஷ்ட தேவதைகள்!
உணவுக்கு பின் ஏலக்காய்!

ஆன்மீகம்

பட்டினத்தார் செய்த அற்புதங்கள்
by வேங்கனி
ஆடிப்பூரம் வழிபாடும் சிறப்பும்!
by வேங்கனி
முன்னோரைப் போற்றும் ஆடி அமாவாசை…
by வேங்கனி
வாழ்க்கையை வளப்படுத்தும் வாஸ்துவின் வகைகள்
by வேங்கனி
ஆடி செவ்வாய் விரதம் | அறிந்தவருக்கு ஆடி, தெரிந்தவருக்கு தை, மறந்தவருக்கு...
by வேங்கனி

மகளிர்

உலக தாய்ப்பால் வாரம்
by வேங்கனி
நைட் ஷிப்ட் வேலை… பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
by வேங்கனி
கண்ணை சுற்றி கருவளையமா கவலையை விடுங்க
by வேங்கனி
பெண்களும் இதயநோய்களும்…
by வேங்கனி
மை தீட்டும் கலை…
by வேங்கனி

சமையல்

பசலைக்கீரை மசாலா
by வேங்கனி
காய்கறி ஊத்தப்பம்
by வேங்கனி
வாழைப்பழம் கேரட் ஸ்மூத்தி
by வேங்கனி
கொத்தமல்லி கார உருண்டை
by வேங்கனி
யாருமே சொல்லித்தராத சமையல் குறிப்புகள் சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க
by வேங்கனி

மருத்துவம்

குடலின் நச்சுக்களை வெளியேற்றும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி
09 மணி நேரத்திற்கு மேலான தூக்கம் ஆபத்து!
by இளவரசி
தினசரி ஓட்டம் | உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கான அற்புத மருந்து!
by வேங்கனி
காய்ச்சலுக்கு இளநீர் | பலன் அளிக்குமா, பாதுகாப்பானதா?
by வேங்கனி
பேரீச்சம்பழம் அளவோடு சாப்பிடுங்கள், ஆபத்துகளைத் தவிருங்கள்!
by வேங்கனி

சினிமா

‘கூலி’- 100 பாட்ஷா படத்திற்கு சமம் – நாகார்ஜுனா

by பூங்குன்றன்
நடிகர் சாந்தனு பாக்யராஜ் நடிக்கும் ‘பல்டி ‘படத்தின் கேரக்டர் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த் நடித்த ‘ கேப்டன் பிரபாகரன் ‘படத்தின் இசை மற்றும்...
by பூங்குன்றன்
ராகவா லோரன்ஸ் – எல்வின் இணைந்து மிரட்டும் ‘புல்லட் ‘ படத்தின் டீஸர்...
by பூங்குன்றன்
சாதனை படைத்து வரும் நடிகை அனுஷ்காவின் ‘காடி’ ( Ghatti) பட முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

போகி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஓஹோ எந்தன் பேபி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டி.என்.ஏ (DNA) | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
படை(த்) தலைவன் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்

by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 50 | சங்க காலத்தில் கள் |...
by பூங்குன்றன்
புதிய வடிவில் வரும் வர்த்தக-தொழில் நுட்பப் போர் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்காவின் நோக்கம் நிறைவேறுமா? | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
ஹைஃபா மீது இஸ்ரேலை உலுக்கிய ஈரானின் ஏவுகணை தாக்குதல் | ஈழத்து நிலவன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More