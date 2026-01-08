WhatsApp
Thursday, January 8, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

ஞானோதயம் | ஒரு பக்கக் கதை | சுகவனேஸ்வரன்
by சுகி 
‘களம் காவல்’ 21 அப்பாவி பெண்கள்.. வேட்டையாடும் மம்மூட்டி
by சுகி 
நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு
by சுகி 
நடிகர் ஆர்யா வெளியிட்ட ‘மாய பிம்பம்’ படத்தின் இரண்டாவது பாடல்
by பூங்குன்றன்
காதலர் தினத்தன்று வெளியாகும் நடிகர் சந்தோஷ் சோபனின் ‘ கப்புள்...
by பூங்குன்றன்
கல்வி அமைச்சை சுற்றி வளைத்திருக்க வேண்டும் | விமல் வீரவன்ச
by பூங்குன்றன்
பாடங்களை சைபர் பாதுகாப்பு கையேடு தயாரிக்க பிரதமர் அறிவுறுத்தல்!
by பூங்குன்றன்
போதைப்பொருளுக்கு அடிமையான தந்தை 14 வயது மகளை அடித்து சித்திரவதை!...
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சினிமாகவர் ஸ்டோரி ‘களம் காவல்’ 21 அப்பாவி பெண்கள்.. வேட்டையாடும் மம்மூட்டி

‘களம் காவல்’ 21 அப்பாவி பெண்கள்.. வேட்டையாடும் மம்மூட்டி

written by சுகி  1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

இயக்குநர் ஜித்தின் கே. ஜோஸ் இயக்கத்தில் மம்மூட்டி தயாரித்து நடித்துள்ள ‘களம் காவல்’ திரைப்படம் நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. பாலகிருஷ்ணா கடைசி நேரத்தில் ‘அகண்டா 2’ படத்தை ரிலீஸ் செய்யாமல் ஏமாற்றி விட்ட நிலையில், மம்மூட்டி தென்னிந்திய த்ரில்லர் ரசிகர்களுக்கு பக்கா ட்ரீட் கொடுத்துள்ளார்.

கடந்த மாதம் மகன் துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் வெளியான ‘காந்தா’ திரைப்படம் முதல் பாதி விறுவிறுப்பாகவும், இரண்டாம் பாதி சுமாராகவும் போன நிலையில், படம் பெரிதாக கைகொடுக்கவில்லை. ஆனால், அப்பா அப்பாதான் என்பதை மம்மூட்டியின் ‘களம் காவல்’ திரைப்படம் கடைசி வரை ரசிகர்களை என்கேஜிங்காக வைத்து நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளது.

மங்காத்தா படத்தில் அஜித் குமார் கடைசி வரை எப்படி கெட்டவனாகவே நடித்திருப்பாரோ அதே போல இந்த படத்தில் சைக்கோ கில்லராகவே மம்மூட்டி நடித்து மிரட்டியதை பார்க்கவே தாராளமாக தியேட்டருக்குப் போகலாம். ‘களம் காவல்’ படத்தின் கதை, பிளஸ், மைனஸ் என மொத்தத்தையும் அலசலாம் வாங்க..

‘களம் காவல்’ கதை: ஜெயிலர் படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாகவும் விநாயகன் வில்லனாகவும் நடித்திருப்பார்கள். இங்கே அப்படியே தலை கீழாக மம்மூட்டி வில்லனாகவும் விநாயகன் கதையின் நாயகனாகவும் நடித்து ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளனர். முன்னதாக பிரமயுகம் படத்திலும் மம்மூட்டி பேயாகவே நடித்து தூள் கிளப்பியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

மதக் கலவரத்திற்கு காரணம் ஒரு பையனும் ஒரு பெண்ணும் காதலித்து ஓடிப்போயிட்டாங்க என்கிற வழக்கை விசாரிக்க வரும் காவல் அதிகாரி விநாயகனுக்கு அந்த பையனும் பெண்ணும் ஓடிப்போகவில்லை என்றும் அந்த பெண் வேறு ஒருவருடன் காணாமல் போனது தெரிய வர, அந்த வழக்கை தோண்டி துருவி விசாரிக்க, அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிலும், கேரளாவிலும் மாறி மாறி வயதுக்கு வந்த பெண்கள், திருமணமாகி விவாகரத்தான பெண்கள், கணவனை இழந்த பெண்கள் என பல பெண்கள் காணாமல் போவதும், இறந்து கிடப்பதும் தெரிய வர யார் இப்படி கொடூரமாக பெண்களை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொள்வது என தேடும் விநாயகன் சயனைடு பயன்படுத்திக் கொள்ளும் மம்மூட்டியை பிடித்தாரா? இல்லையா? என்பது தான் இந்த களம் காவல் படத்தின் கதை.

 

நன்றி : tamil.filmibeat

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
சுகி 

தொடர்புடைய செய்திகள்

ராஜமாதா என்று அழைக்கப்படும் ரம்யா கிருஷ்ணன்

தமிழ்த் திரையுலகில் சிவாஜி கணேசனின் வாழ்க்கை

‘நகைச்சுவை மன்னன்’ சந்திரபாபு அவர்களின் சினிமா வெற்றிப் பயணம்

இனி ஒருபோதும் அப்படிப்பட்ட கதைகளை எழுத மாட்டேன் | லோகேஷ்...

தலைவன் தலைவி | ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜ் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர்...

இயக்குனர் இமயத்தின் திரை உலகப் பயணம்

பிரபலமானவை

வெனிசுலாவில் அவசரநிலை: தொடர் தாக்குதல்களுக்குப் பின் ஜனாதிபதி பிடிபட்டார்; டிரம்ப் அறிவிப்பு
காலண்டரை மாட்ட எந்த திசை சிறந்தது?
கருட புராணத்தில் “மரணம்” பற்றி கூறப்பட்டுள்ள முக்கிய விடயங்கள்!
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

ஆன்மீகம்

2026 பிறந்த எண் பலன்கள்
by இளவரசி
வீட்டில் இந்த 5 பொருட்கள் இருந்தால் குலதெய்வ அருள் சூழும்
by இளவரசி
ஆன்மீக ரீதியாக 2026 புத்தாண்டை வரவேற்போம்
by இளவரசி
வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தவரா நீங்கள்? உங்கள் குணாதிசயங்கள் இதுதான்…
by இளவரசி
ராசி பலன் | டிசம்பர் 22 முதல் 28 வரை –...
by இளவரசி

மகளிர்

இணையத்தில் ஆபாச புகைப்படம் வெளியானால் பெண்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது?
by இளவரசி
2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் (ஜன. 1) – இந்தப் பொருட்களை...
by இளவரசி
புத்தாண்டில் என்னென்ன உறுதி எடுக்கப் போறீங்க? இப்பவே இப்படி பட்டியலிடுங்க!
by இளவரசி
தாலியை கனவில் கண்டால் என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸ் நாளில் இயற்கை அழகோடு ஜொலிக்க!
by இளவரசி

சமையல்

சத்தானதும், ருசியானதுமான மரவள்ளி கிழங்கு கூட்டு!
by இளவரசி
கிறிஸ்மஸ் பிளம் கேக் ரெசிபி
by இளவரசி
பால் சுறா கருவாடு செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
யாழ்ப்பாண சுவையில் நண்டு கறி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
மணமணக்கும் ஆட்டுக்குடல் குழம்பு!
by இளவரசி

மருத்துவம்

உங்க தொப்பை வேகமா குறையணுமா? அப்ப இதை கடைப்பிடியுங்கள்!
by இளவரசி
ஆஸ்துமா: யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
‘படுத்தவுடன் தூக்கம் வரவில்லையா?’ – நல்ல தூக்கத்திற்கான டிப்ஸ்!
by இளவரசி
சாப்பிடும் போது புரையேறினால் செய்ய வேண்டியவை!
by இளவரசி
பரீட்சை நேரத்தில் குழந்தைகளின் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க…
by இளவரசி

சினிமா

‘களம் காவல்’ 21 அப்பாவி பெண்கள்.. வேட்டையாடும் மம்மூட்டி

by சுகி 
நடிகர் ஆர்யா வெளியிட்ட ‘மாய பிம்பம்’ படத்தின் இரண்டாவது பாடல்
by பூங்குன்றன்
காதலர் தினத்தன்று வெளியாகும் நடிகர் சந்தோஷ் சோபனின் ‘ கப்புள் ஃப்ரெண்ட்லி ‘
by பூங்குன்றன்
தந்தையின் தியாகத்தை உரத்து பேசும் ‘ஃபாதர் ‘
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி திரைப்படம் கடவுள் முன் ஏற்றப்படும் அகல் விளக்கு – ரவி மோகன்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More