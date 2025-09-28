கருணைக்கிழங்கு கறிக்குழம்பு

புரட்டாசி மாதம் என்பதால் பலர் அசைவம் சாப்பிடாமல், சைவ உணவுகளை ரசிப்பார்கள். அசைவ சுவையை மறக்க வைக்கும் அருமையான கருணைக்கிழங்கு சைவ கறிக்குழம்பு செய்து பாருங்களேன். சப்பாத்தி, பூரி, சாதம், இட்லி – எதற்கும் சூப்பரான சைடு டிஷ் இது!
தேவையான பொருட்கள்
கருணைக்கிழங்கு – ½ கிலோ
எண்ணெய் – 1 டேபிள் ஸ்பூன்
அரைக்க
தேங்காய் – ½ கப் (நறுக்கியது)
சோம்பு – 1 டீஸ்பூன்
முந்திரி – 7–8
தக்காளி – 2 (நறுக்கியது)
தண்ணீர் – சிறிதளவு
ஊறவைக்க
மிளகாய் தூள் – 1½ டீஸ்பூன்
உப்பு – ½ டீஸ்பூன்
குழம்பு மிளகாய் தூள் – 1 டீஸ்பூன்
புளித்த தயிர் – 2 டேபிள் ஸ்பூன்
தாளிக்க
எண்ணெய் – 2 டேபிள் ஸ்பூன்
சோம்பு – 1 டீஸ்பூன்
சீரகம் – ½ டீஸ்பூன்
பட்டை – 2 துண்டு
கிராம்பு – 4
வெங்காயம் – 1 (பொடியாக நறுக்கியது)
கறிவேப்பிலை – 1 கொத்து
புதினா – சிறிதளவு
இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் – 1 டேபிள் ஸ்பூன்
மிளகாய் தூள் – 1 டீஸ்பூன்
மல்லித் தூள் – 1 டீஸ்பூன்
மட்டன் மசாலா – ½ டீஸ்பூன்
உப்பு – 1 டீஸ்பூன்
தண்ணீர் – 1 கப் + தேவையான அளவு
கரம் மசாலா – ½ டீஸ்பூன்
கொத்தமல்லி – அலங்கரிக்க
செய்முறை
கிழங்கு வேக வைத்து வெட்டுதல்
இட்லி பாத்திரத்தில் கருணைக்கிழங்கை வைத்து 10 நிமிடம் வேக வைக்கவும்.
தோலை நீக்கி, பெரிய துண்டுகளாக வெட்டவும்.
மசாலாவில் ஊற வைக்க
வெட்டிய கிழங்கில் மிளகாய் தூள், உப்பு, குழம்பு மிளகாய் தூள், புளித்த தயிர் சேர்த்து கலக்கி 5 நிமிடம் ஊற வைக்கவும்.
தேங்காய் மசாலா அரைத்தல்
மிக்சியில் தேங்காய், சோம்பு, முந்திரி, தக்காளி சேர்த்து மென்மையாக அரைக்கவும்.
கிழங்கு ப்ரை செய்வது
ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி ஊறவைத்த கிழங்கைப் ப்ரை செய்து வைக்கவும்.
தாளிக்க
வாணலியில் எண்ணெய் சூடானதும் சோம்பு, சீரகம், பட்டை, கிராம்பு சேர்த்து தாளிக்கவும்.
வெங்காயம், கறிவேப்பிலை, புதினா சேர்த்து வதக்கி, பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு பச்சை வாசனை போக வதக்கவும்.
மசாலா சேர்க்க
மிளகாய் தூள், மல்லித் தூள், மட்டன் மசாலா, உப்பு சேர்த்து குறைந்த தீயில் கிளறவும்.
ஒரு கப் நீர் சேர்த்து மூடி வைத்து 3 நிமிடம் கொதிக்க விடவும்.
தேங்காய் மசாலா & கிழங்கு சேர்க்க
அரைத்த தேங்காய் மசாலாவையும் தேவையான அளவு நீரையும் சேர்த்து கொதிக்க வைக்கவும்.
கரம் மசாலா சேர்த்து, ப்ரை செய்த கிழங்கையும் சேர்த்து 2–3 நிமிடம் சமைக்கவும்.
இறுதியாக கொத்தமல்லி தூவி இறக்கவும்.
✨ சுவையான கருணைக்கிழங்கு சைவ கறிக்குழம்பு ரெடி!