வேர்க்கடலை சட்னி செய்வது எப்படி?

வேர்க்கடலை சட்னி என்பது சத்தானதும், சுவையானதும் ஆன ஒரு பாரம்பரிய தென்னிந்திய சட்னி வகை. இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பொங்கல் ஆகியவற்றுடன் சேர்த்துச் சாப்பிட மிகவும் பொருத்தமானது. குறைந்த செலவில், எளிதாக தயாரிக்கக்கூடிய இந்த சட்னி உடலுக்கு நல்ல புரதச் சத்தையும் வழங்குகிறது.
தேவையான பொருட்கள்
வேர்க்கடலை – 1 கப்
உலர் மிளகாய் – 3 முதல் 4
பூண்டு – 2 பல்
புளி – சிறிய துண்டு
உப்பு – தேவைக்கேற்ப
தண்ணீர் – தேவைக்கேற்ப
தாளிக்க:
எண்ணெய் – 1 டீஸ்பூன்
கடுகு – ½ டீஸ்பூன்
உளுத்தம் பருப்பு – ½ டீஸ்பூன்
கருவேப்பிலை – சிறிதளவு
செய்முறை
முதலில் ஒரு வாணலியில் வேர்க்கடலையை சேர்த்து, மிதமான தீயில் வாசனை வரும் வரை வறுக்கவும்.
அதே வாணலியில் சிறிது எண்ணெய் சேர்த்து, உலர் மிளகாய் மற்றும் பூண்டை லேசாக வதக்கவும்.
வறுத்த வேர்க்கடலை, வதக்கிய மிளகாய், பூண்டு, புளி மற்றும் உப்பை மிக்சியில் சேர்க்கவும்.
தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து, மென்மையாக அரைக்கவும்.
தனியாக ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் காய வைத்து, கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்து தாளிக்கவும்.
கடைசியாக கருவேப்பிலை சேர்த்து, இந்த தாளிப்பை சட்னியில் ஊற்றி நன்றாக கலக்கவும்.
பரிமாறும் முறை
சுவையான வேர்க்கடலை சட்னி தயார்!
இதை இட்லி, தோசை, பொங்கல் அல்லது சப்பாத்தியுடன் சூடாக பரிமாறலாம்.