பிரியாணியுடன் இந்த உணவுகளை சேர்த்து சாப்பிடாதீங்க – உடலுக்கு தீங்கு!

பிரியாணி என்றாலே பலருக்கும் மிகவும் பிடித்த உணவு. சுவை, மணம், காரம் அனைத்தும் சேர்ந்து இருக்கும் இந்த உணவை பலரும் விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள். ஆனால் பிரியாணியுடன் சேர்த்து சாப்பிடப்படும் சில உணவுகள் உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
சில உணவுகளை பிரியாணியுடன் சேர்த்து சாப்பிடும்போது செரிமான கோளாறு, வயிற்றுப்பெருக்கு, அமிலத்தன்மை மற்றும் உடல் சோர்வு போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
1. குளிர்பானங்கள்
பிரியாணி சாப்பிடும்போது பலர் குளிர்பானங்களை குடிக்கும் பழக்கம் வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இது செரிமானத்திற்கு நல்லதல்ல.
காரணம்:
குளிர்பானங்களில் அதிக சர்க்கரை மற்றும் வாயு உள்ளது.
இது வயிற்றில் அமிலத்தை அதிகரிக்கலாம்.
உணவு செரிமானம் மெதுவாகும்.
இதனால் வயிற்றுப்பெருக்கு மற்றும் அஜீரணம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
2. அதிக எண்ணெய் பொரித்த உணவுகள்
சிக்கன் 65, பிரைட் சிக்கன், மீன் வறுவல் போன்ற எண்ணெய் அதிகமான உணவுகளை பிரியாணியுடன் சேர்த்து சாப்பிடுவது உடலுக்கு கூடுதல் சுமையை தரும்.
இதனால்:
உடலில் கொழுப்பு அதிகரிக்கும்
செரிமான சிரமம் ஏற்படும்
உடல் எடை உயரலாம்
3. தயிர் மற்றும் பால் சார்ந்த இனிப்புகள்
பிரியாணி சாப்பிட்ட உடனே ஐஸ்கிரீம், பால் பாயாசம் போன்றவற்றை சாப்பிடுவது சிலருக்கு செரிமான பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தலாம்.
குறிப்பாக:
வயிற்று எரிச்சல்
வாயு பிரச்சினை
வயிற்று கனத்த உணர்வு
போன்றவை ஏற்படலாம்.
4. அதிக காரமான சைடு டிஷ்கள்
பிரியாணி ஏற்கனவே காரமான உணவாக இருக்கும். அதனுடன் மேலும் அதிக காரம் கொண்ட கிரேவி அல்லது ஊறுகாய் சேர்த்து சாப்பிட்டால்:
அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கும்
வயிற்று எரிச்சல் ஏற்படும்
சிலருக்கு தலைவலி கூட வரலாம்
5. இனிப்பு உணவுகள்
பிரியாணி சாப்பிட்ட உடனே ஜிலேபி, குலாப் ஜாமூன் போன்ற அதிக இனிப்பு உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது இரத்த சர்க்கரை அளவை திடீரென உயர்த்தக்கூடும்.
இதனால்:
சோர்வு
தூக்க கலக்கம்
உடல் பருமன்
போன்ற பிரச்சினைகள் நீண்டகாலத்தில் உருவாகலாம்.
பிரியாணியுடன் சாப்பிட நல்லவை என்ன?
பிரியாணியுடன் கீழ்க்கண்ட உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது உடலுக்கு சற்றே நல்லதாக இருக்கும்:
வெங்காய ராய்த்தா
வெள்ளரிக்காய் சாலட்
எலுமிச்சை
புதினா அல்லது கொத்தமல்லி சேர்க்கப்பட்ட லேசான சாலட்
இவை செரிமானத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவும்.
பிரியாணி சாப்பிடுவது தவறில்லை. ஆனால், அதனுடன் சேர்த்து சாப்பிடும் உணவுகளை கவனமாக தேர்வு செய்வது மிகவும் முக்கியம். சுவைக்காக எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக சேர்த்து சாப்பிடுவது உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, அளவோடு மற்றும் சரியான கூட்டணியுடன் பிரியாணியை ரசித்து சாப்பிடுங்கள்.