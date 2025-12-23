WhatsApp
Wednesday, December 24, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
2 மணி நேர உச்சந்தலை மசாஜ்: முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுமா?

written by இளவரசி
இன்றைய காலகட்டத்தில் முடி உதிர்வு, மெலிதாகும் முடி, வளர்ச்சி மந்தம் ஆகியவை பலரையும் கவலைப்படுத்தும் பிரச்சினைகளாக மாறியுள்ளன. இதற்கான எளிய, இயற்கை தீர்வாக “உச்சந்தலை மசாஜ்” (Scalp Massage) பரவலாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஆனால், 2 மணி நேரம் தொடர்ந்து உச்சந்தலை மசாஜ் செய்வது உண்மையிலேயே முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுமா? என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுகிறது. இதன் உண்மை நிலை என்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

உச்சந்தலை மசாஜ் என்பது தலையோட்டில் மெதுவாக அழுத்தம் கொடுத்து செய்யப்படும் செயல். இதனால் தலையோட்டில் உள்ள இரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கிறது. இரத்த ஓட்டம் மேம்படும்போது, முடி வேர் பகுதிகளுக்கு (Hair Follicles) ஆக்சிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் சிறப்பாக சென்று சேர வாய்ப்பு உண்டாகிறது. இதுவே ஆரோக்கியமான முடி வளர்ச்சிக்கான அடிப்படை காரணமாகும்.

அறிவியல் ரீதியாக பார்க்கும்போது, உச்சந்தலை மசாஜ் முடி வளர்ச்சியை நேரடியாக அதிவேகமாக அதிகரிக்கும் என்று உறுதியான ஆதாரம் இல்லை. ஆனால், சில ஆய்வுகள் உச்சந்தலை மசாஜ் செய்வதால் முடியின் தடிமன் அதிகரிக்கலாம் என்றும், முடி வேர் பகுதிகள் உறுதியடையலாம் என்றும் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம் முடி உதிர்வு குறையவும், ஏற்கனவே உள்ள முடி ஆரோக்கியமாக வளரவும் உதவுகிறது.

அப்படியானால், 2 மணி நேர மசாஜ் அவசியமா? உண்மையில், நீண்ட நேரம் தொடர்ந்து மசாஜ் செய்வது அவசியமில்லை. மாறாக, 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் வரை தினமும் அல்லது வாரத்தில் சில நாட்கள் செய்யப்படும் மிதமான உச்சந்தலை மசாஜ் போதுமானது. 2 மணி நேரம் தொடர்ந்து மசாஜ் செய்தால் தலையோட்டில் எரிச்சல், தோல் பாதிப்பு, தலைவலி போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படும் வாய்ப்பும் உள்ளது. குறிப்பாக அதிக அழுத்தம் கொடுத்து செய்யப்படும் மசாஜ், முடி வேர்களுக்கு பாதிப்பை உண்டாக்கலாம்.

மசாஜ் செய்யும் போது எண்ணெய் பயன்படுத்துவது இன்னும் சிறந்த பலனை தரலாம். தேங்காய் எண்ணெய், நல்லெண்ணெய், பாதாம் எண்ணெய் அல்லது மூலிகை எண்ணெய்கள் உச்சந்தலைக்கு ஈரப்பதம் வழங்கி, உலர்ச்சியைக் குறைக்கின்றன. இருப்பினும், எண்ணெய் தனக்கே முடி வளர்ச்சியை உண்டாக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பதை விட, அது உச்சந்தலை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் ஒரு துணை காரணி என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

முடி வளர்ச்சி என்பது உச்சந்தலை மசாஜ் மட்டுமே சார்ந்தது அல்ல. உணவுப் பழக்கம், மனஅழுத்தம், ஹார்மோன் சமநிலை, உறக்கம், மரபியல் காரணங்கள் போன்றவை முடி வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. புரதம், இரும்புச்சத்து, வைட்டமின் B, D போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் குறைவாக இருந்தால், எந்த அளவு மசாஜ் செய்தாலும் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காது.

முடிவாகச் சொல்லப்போனால், 2 மணி நேர உச்சந்தலை மசாஜ் முடி வளர்ச்சியை அற்புதமாக அதிகரிக்கும் என்பது ஒரு மித்யை. ஆனால், குறுகிய நேரத்தில் சரியான முறையில் செய்யப்படும் உச்சந்தலை மசாஜ், முடி உதிர்வைக் குறைத்து, தலையோட்டின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, இயல்பான முடி வளர்ச்சிக்கு ஆதரவாக இருக்கும். அதனால், நீண்ட நேரம் மசாஜ் செய்வதை விட, தினசரி ஒழுங்கு, சரியான உணவு மற்றும் நல்ல வாழ்க்கை முறை ஆகியவற்றுடன் மிதமான உச்சந்தலை மசாஜ் செய்வதே சிறந்த தீர்வாகும்.

