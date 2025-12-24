கிறிஸ்துமஸ் நாளில் இயற்கை அழகோடு ஜொலிக்க!

கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்துக்கு முன் சருமம் புத்துணர்ச்சியாகவும் இயற்கையான ஒளியோடும் இருக்க வேண்டும்னா, வீட்டிலேயே சுலபமா செய்யக்கூடிய இந்த ஃபேஸ் பேக் உங்களுக்கு உதவும். ரசாயனங்கள் இல்லாம, இயற்கை பொருட்களாலேயே சருமத்துக்கு மென்மையும் பிரகாசமும் கிடைக்கும்.
அரை ஸ்பூன் மஞ்சள், ஒரு ஸ்பூன் தேன், ஒரு ஸ்பூன் தயிர் அல்லது பால் சேர்த்து நன்றாக கலக்குங்கள். சுத்தமான முகத்தில் இதை மெதுவாக பூசி 15–20 நிமிடங்கள் விடுங்கள். பின்னர் குளிர்ந்த நீரால் கழுவுங்கள். இது சருமத்துக்கு ஈரப்பதம் கொடுத்து, மங்கலான தோற்றத்தை குறைத்து, இயற்கையான குளோவை தர உதவும்.
உலர் சருமமா இருந்தா சில துளி ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்கலாம். எண்ணெய் சருமமா இருந்தா தேன் அளவை குறைத்து ரோஸ் வாட்டர் சேர்க்கலாம். வாரத்திற்கு ஒரு முறை போட்டாலே நல்ல மாற்றம் தெரியும்.
சின்ன டிப்: ஃபேஸ் பேக் போடுவதற்கு முன் முகத்தை மிதமான ஃபேஸ் வாஷ் கொண்டு கழுவி, ஸ்க்ரப் செய்தா பலன் இன்னும் நல்லா இருக்கும்.
இந்த கிறிஸ்துமஸ்க்கு மேக்கப் மட்டுமில்ல, இயற்கையான அழகோட ஜொலிக்க இந்த ஃபேஸ் பேக்கை இன்னைக்கே ட்ரை பண்ணுங்க! 🎄💖