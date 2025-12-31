WhatsApp
Wednesday, December 31, 2025
2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் (ஜன. 1) – இந்தப் பொருட்களை வாங்கி வையுங்கள்; செல்வம் பெருகும்!

இளவரசி
2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் (ஜன. 1) – இந்தப் பொருட்களை வாங்கி வையுங்கள்; செல்வம் பெருகும்!

புத்தாண்டின் முதல் நாள் என்பது வெறும் ஒரு திகதியல்ல; அது புதிய தொடக்கம், நம்பிக்கை மற்றும் நேர்மறை எண்ணங்களின் அடையாளம்.

குறிப்பாக 2026 ஜனவரி 1 அன்று நாம் செய்யும் செயல்கள், வாங்கும் பொருட்கள் ஆண்டு முழுவதும் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் கூறுகின்றன. அதனால் அந்த நாளில் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக் கூடாது என்பதைக் கவனமாகப் பின்பற்றுவது நல்லது என்று மூத்தோர் சொல்கிறார்கள்.

2026 ஜனவரி 1 அன்று வாங்கி வீட்டில் வைக்க வேண்டிய பொருட்கள்

அரிசி மற்றும் பருப்பு வகைகள்
அரிசி, துவரம் பருப்பு, பாசிப்பருப்பு போன்ற தானியங்களை வாங்கி வைப்பது அன்னபாக்கியத்தையும், குடும்பத்தில் குறையில்லா உணவு வாழ்வையும் குறிக்கிறது.

உப்பு
உப்பு செல்வ நிலைத்தன்மையின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது. புத்தாண்டின் முதல் நாளில் உப்பு வாங்கி வைப்பது வீட்டில் குறைவு இல்லாமல் இருப்பதற்கான நம்பிக்கையாக உள்ளது.

வெல்லம் அல்லது சர்க்கரை
ஆண்டு முழுவதும் இனிமையான சம்பவங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்பதற்கான ஆதாரமாக வெல்லம் அல்லது சர்க்கரை வாங்குவது வழக்கமாக உள்ளது.

புது நோட்டுகள் அல்லது நாணயம்
பணப்பையை காலியாக விடாமல், புது நோட்டு அல்லது நாணயத்தை வைத்து தொடங்குவது செல்வ வளர்ச்சியை குறிக்கும் என நம்பப்படுகிறது.

தீபம் ஏற்ற எண்ணெய் அல்லது நெய்
விளக்கேற்றி வழிபடுவதற்காக எண்ணெய் அல்லது நெய் வாங்கி வைப்பது வீட்டில் ஒளியும் நேர்மறை சக்தியும் பெருக உதவும்.

2026 முதல் நாளிலேயே செய்யக் கூடாத வேலைகள்

கடன் கொடுக்க வேண்டாம்
புத்தாண்டின் முதல் நாளில் பணம் அல்லது பொருட்களை கடனாக கொடுத்தால் ஆண்டு முழுவதும் பணவசதி குறையும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

வீடு பெருக்கி அழுக்குகளை வெளியே கொட்ட வேண்டாம்
அந்த நாளில் வீட்டை முழுமையாக துடைத்து குப்பைகளை வெளியே போடுவது செல்வம் வெளியேறுவதற்குச் சமம் என கூறப்படுகிறது.

சண்டை, கோபம் தவிர்க்கவும்
முதல் நாளிலேயே சண்டை அல்லது கடுமையான வார்த்தைகள் பேசுவது ஆண்டு முழுவதும் மனஅமைதியை பாதிக்கும் என நம்பப்படுகிறது.

உடைந்த பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டாம்
உடைந்த கண்ணாடி, பழுதான பாத்திரங்களை அந்த நாளில் பயன்படுத்துவது நல்வாழ்வுக்கு தடையாக கருதப்படுகிறது.

எதையும் காலியாக வைக்க வேண்டாம்
அரிசிப்பானை, உப்பு டப்பா, பணப்பை போன்றவற்றை காலியாக வைத்துக் கொண்டு புத்தாண்டை தொடங்கக் கூடாது.

2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் என்பது உங்கள் எண்ணங்களையும் செயல்களையும் நேர்மறையாக அமைக்கும் ஒரு முக்கியமான நாள். இந்த நம்பிக்கைகள் அனைத்தும் நம் மனநிலையைச் சீராக்கி, நல்ல தொடக்கத்தை உருவாக்க உதவுவதற்காகவே. பயம் கொள்ளாமல், நல்ல எண்ணங்களுடன், நம்பிக்கையுடன் புத்தாண்டை வரவேற்றால் அதுவே உண்மையான செல்வம்.

வணக்கம் இலண்டன் வாசகர்களுக்கு இனிய, வளமான 2026 புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்! 🌸

இளவரசி

