மழைக்காலத்தில் சளி பிடிக்காமல் இருக்கணுமா?

மழைக்காலம் தொடங்கியவுடன் சளி, காய்ச்சல் போன்ற தொற்றுகள் அதிகரிக்கும். இதனால் பலர் இந்த காலத்தில் பழங்களைத் தவிர்க்கிறார்கள்.
ஆனால், உண்மையில் பழங்கள் சளி பிடிக்க காரணமாக அல்ல — மாறாக, அவை உடலின் நோயெதிர்ப்பு சக்தியை (Immunity) அதிகரித்து, சளி போன்ற தொற்றுகளைத் தடுக்க உதவுகின்றன.
மழைநேரத்தில் சில குறிப்பிட்ட பழங்களை தினசரி உணவில் சேர்த்தால், சளி பிடிப்பதைத் தடுக்கவும், ஏற்கனவே சளி பிடித்திருந்தாலும் விரைவில் குணமாகவும் முடியும்.
🍎 ஆப்பிள்
ஆப்பிளில் உள்ள ப்ளேவோனாய்டுகள் இதய நோய், புற்றுநோய் போன்றவற்றைத் தடுக்க உதவுவதோடு, சளி பிடிப்பதைத் தடுக்கவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். மழைக்காலத்தில் ஆப்பிளை தவறாமல் சேர்க்கவும்.
🍌 வாழைப்பழம்
வாழைப்பழம் பொட்டாசியத்தில் செறிந்தது. இது இதய நலனைக் காக்கவும், மனச்சோர்வு மற்றும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும் உதவும். மழைக்காலத்திலும் பயமின்றி உட்கொள்ளலாம்.
🍊 ஆரஞ்சு & 🍋 எலுமிச்சை
இவை இரண்டும் வைட்டமின் சி-யில் வளமாக உள்ளன. இது உடலின் நோயெதிர்ப்பு சக்தியை உயர்த்தி, சளி பிடிப்பதைத் தடுக்கிறது. சளி இருந்தாலும் இவற்றை தவிர்க்க வேண்டாம்.
🍍 அன்னாசி
அன்னாசியில் உள்ள ப்ளேவோனாய்டுகள் சளி தொற்றுகளை தடுக்கும் சக்தி கொண்டவை. சர்க்கரை நோயாளிகளும் குறைவாக ஒரு துண்டு அன்னாசி சாப்பிடலாம்.
🍉 தர்பூசணி
தர்பூசணியில் அதிக நீர்ச்சத்து இருந்தாலும், அதில் உள்ள லைகோபைன் என்ற ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவும். எனவே சளி இருந்தாலும் தர்பூசணியை சாப்பிடலாம்.
🍎 மாதுளை
மழைநேரத்தில் தவிர்க்கப்படும் பழமாக இருந்தாலும், மாதுளை உடலின் நோயெதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தும் சிறந்த பழமாகும்.
🥥 தேங்காய்
தேங்காய் நீர் மற்றும் தேங்காய் உட்கொள்வதால் உடல் ஈரப்பதத்தை சமநிலைப்படுத்தி, தொற்றுகளைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
🌴 பேரிச்சம் பழம்
பேரிச்சம் பழம் இரும்புச்சத்து மற்றும் பல சத்துக்களில் செறிந்தது. இது உடலை வலுப்படுத்தி, சளி பிடிப்பதைத் தடுக்கிறது.
மழைக்காலத்தில் பழங்களைத் தவிர்ப்பது தவறான பழக்கமாகும். மாறாக மேலே கூறியுள்ள பழங்களை தினமும் சேர்த்து உண்பதன் மூலம் உடலின் நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து, சளி மற்றும் பிற தொற்றுகளைத் தடுக்கும் ஆரோக்கியமான உடலைப் பெறலாம்.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)