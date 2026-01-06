WhatsApp
Tuesday, January 6, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

இங்கிலாந்தின் தென்கிழக்கு இலண்டனில் துப்பாக்கிச் சூடு: ஒருவர் காயம், சந்தேகநபர்...
by இளவரசி
காலண்டரை மாட்ட எந்த திசை சிறந்தது?
by இளவரசி
2026 இல் சேமிப்புக்கு முக்கிய இடம் கொடுங்கள்!
by இளவரசி
செல்லப்பிராணிகளுடன் செல்லும் நடைப்பயிற்சியின் நன்மைகள்!
by இளவரசி
பராசக்தி திரைப்படம் கடவுள் முன் ஏற்றப்படும் அகல் விளக்கு –...
by பூங்குன்றன்
மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘காதல் கதை சொல்லவா’...
by பூங்குன்றன்
பல்கலை மாணவர்களுக்கு இடையில் தகராறு ; நால்வர் வைத்தியசாலையில் அனுமதி!
by பூங்குன்றன்
தீவிரமடையும் தாழமுக்கம், கனமழை தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை!
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home மருத்துவம் செல்லப்பிராணிகளுடன் செல்லும் நடைப்பயிற்சியின் நன்மைகள்!

செல்லப்பிராணிகளுடன் செல்லும் நடைப்பயிற்சியின் நன்மைகள்!

written by இளவரசி 1 minutes read
செல்லப்பிராணிகளுடன் செல்லும் நடைப்பயிற்சியின் நன்மைகள்!

இன்றைய பரபரப்பான வாழ்க்கை முறையில் உடல் இயக்கமும் மன அமைதியும் குறைந்து வருகிறது. இதற்கு ஒரு எளிய, இனிமையான தீர்வு என்றால் — செல்லப்பிராணிகளுடன் (நாய், பூனை போன்றவை) சேர்ந்து நடைப்பயிற்சி செய்வது. இது மனிதர்களுக்கும், செல்லப்பிராணிகளுக்கும் பலவிதமான நன்மைகளை வழங்குகிறது.

1. உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்

தினமும் நடைப்பயிற்சி செய்வது இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது, உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது, இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகிறது. செல்லப்பிராணியுடன் நடந்தால், சோம்பேறித்தனம் குறைந்து நடைப்பயிற்சி ஒரு பழக்கமாக மாறுகிறது.

2. மன அழுத்தம் குறையும்

செல்லப்பிராணிகளுடன் இருப்பது மனதை அமைதியாக்கும். நடைப்பயிற்சியின் போது இயற்கை சூழலும், செல்லப்பிராணியின் அன்பும் சேர்ந்து மன அழுத்தம், கவலை, மனச்சோர்வு போன்றவற்றை குறைக்க உதவுகின்றன.

3. செல்லப்பிராணிகளின் ஆரோக்கியமும் மேம்படும்

நாய்கள் போன்ற செல்லப்பிராணிகளுக்கு தினசரி உடற்பயிற்சி அவசியம். நடைப்பயிற்சி மூலம் அவற்றின் தசைகள் வலுவடைகின்றன, உடல் எடை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும், அதிக உற்சாகத்துடன் ஆரோக்கியமாக வளர்கின்றன.

4. மனிதர்–செல்லப்பிராணி உறவு வலுப்படும்

ஒன்றாக நேரம் செலவிடுவது நம்பிக்கையும் பாசமும் அதிகரிக்க உதவுகிறது. நடைப்பயிற்சி என்பது அவர்களுடன் நீங்கள் பகிரும் ஒரு சிறப்பு நேரமாக மாறி, உறவை இன்னும் நெருக்கமாக்குகிறது.

5. சமூக உறவுகள் உருவாகும்

பூங்கா, தெருக்கள் போன்ற இடங்களில் நடைப்பயிற்சி செய்யும் போது மற்ற செல்லப்பிராணி உரிமையாளர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. இது புதிய நட்புகள், சமூக தொடர்புகளை உருவாக்க உதவுகிறது.

6. ஒழுங்கான வாழ்க்கை முறை உருவாகும்

செல்லப்பிராணிகளுக்கு நேரம் தவறாமல் நடைப்பயிற்சி தேவைப்படுவதால், மனிதர்களும் ஒரு ஒழுங்கான தினசரி அட்டவணையை பின்பற்றத் தொடங்குகிறார்கள். இது வாழ்க்கை ஒழுக்கத்தையும் நேர மேலாண்மையையும் மேம்படுத்துகிறது.

7. இயற்கையுடன் நெருக்கம்

நடைப்பயிற்சியின் போது சூரியஒளி, புதிய காற்று, பசுமை இவை உடலுக்கும் மனதுக்கும் நல்லது. செல்லப்பிராணியுடன் இதை அனுபவிப்பது அந்த மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்குகிறது.

செல்லப்பிராணிகளுடன் செல்லும் நடைப்பயிற்சி என்பது வெறும் உடற்பயிற்சி அல்ல; அது ஒரு மனநல மருந்து, ஒரு உறவு பாலம், ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையின் அடிப்படை. தினமும் சிறிது நேரமாவது உங்கள் செல்லப்பிராணியுடன் நடக்கத் தொடங்குங்கள் — ஆரோக்கியமும் மகிழ்ச்சியும் தானாகவே உங்களைத் தேடி வரும். 🐾🚶‍♀️

இளவரசி

ஆன்மீகம்

2026 பிறந்த எண் பலன்கள்
by இளவரசி
வீட்டில் இந்த 5 பொருட்கள் இருந்தால் குலதெய்வ அருள் சூழும்
by இளவரசி
ஆன்மீக ரீதியாக 2026 புத்தாண்டை வரவேற்போம்
by இளவரசி
வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தவரா நீங்கள்? உங்கள் குணாதிசயங்கள் இதுதான்…
by இளவரசி
ராசி பலன் | டிசம்பர் 22 முதல் 28 வரை –...
by இளவரசி

மகளிர்

2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் (ஜன. 1) – இந்தப் பொருட்களை...
by இளவரசி
புத்தாண்டில் என்னென்ன உறுதி எடுக்கப் போறீங்க? இப்பவே இப்படி பட்டியலிடுங்க!
by இளவரசி
தாலியை கனவில் கண்டால் என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸ் நாளில் இயற்கை அழகோடு ஜொலிக்க!
by இளவரசி
2 மணி நேர உச்சந்தலை மசாஜ்: முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுமா?
by இளவரசி

சமையல்

சத்தானதும், ருசியானதுமான மரவள்ளி கிழங்கு கூட்டு!
by இளவரசி
கிறிஸ்மஸ் பிளம் கேக் ரெசிபி
by இளவரசி
பால் சுறா கருவாடு செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
யாழ்ப்பாண சுவையில் நண்டு கறி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
மணமணக்கும் ஆட்டுக்குடல் குழம்பு!
by இளவரசி

மருத்துவம்

ஆஸ்துமா: யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
‘படுத்தவுடன் தூக்கம் வரவில்லையா?’ – நல்ல தூக்கத்திற்கான டிப்ஸ்!
by இளவரசி
சாப்பிடும் போது புரையேறினால் செய்ய வேண்டியவை!
by இளவரசி
பரீட்சை நேரத்தில் குழந்தைகளின் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க…
by இளவரசி
மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?
by இளவரசி

சினிமா

பராசக்தி திரைப்படம் கடவுள் முன் ஏற்றப்படும் அகல் விளக்கு – ரவி மோகன்

by பூங்குன்றன்
மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘காதல் கதை சொல்லவா’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்...
by பூங்குன்றன்
பிரபாஸ் நடிக்கும் ‘ ஸ்பிரிட்’ படத்தின் அறிமுக போஸ்டர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘பரீட்- Buried’ படத்தின் டைட்டில் லுக் வெளியிடு
by பூங்குன்றன்
மிஷ்கின் நடிக்கும் ‘சுப்ரமணி’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

