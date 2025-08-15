WhatsApp
Friday, August 15, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
கங்கை அமரன் வெளியிட்ட ‘ கமாண்டோவின் லவ் ஸ்டோரி ‘...
இளம் நாயகன் அஜிதேஜ் நடிக்கும்’ அந்த 7 நாட்கள் ‘...
மன்னாரில் காற்றாலை, கனிய மணல் அகழ்வுக்கு எதிராக 13 ஆவது...
இன்றைய காலகட்டத்தில் ஹர்த்தால் உள்ளிட்ட போராட்டங்கள் அவசியமற்றது | மறவன்புலவு...
யாழில் இந்திய அமைதிப்படையின் நினைவு தூபியில் இந்திய துணைத்தூதுவர் எஸ்.சாய்...
விருதுகள் ஒரு பெண்ணின் வெற்றியை மட்டுமல்ல, ஒரு சமூகத்தின் பெருமையையும்...
முருங்கை பிசினின் மருத்துவ நன்மைகள்!
மணி பிளான்ட் வளர்ப்பதன் இரகசியம்!
நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆசிரியர் தெரிவு விருதுகள் ஒரு பெண்ணின் வெற்றியை மட்டுமல்ல, ஒரு சமூகத்தின் பெருமையையும் கொண்டாடுகிறது – ரஞ்சனா சதானந்தன்

விருதுகள் ஒரு பெண்ணின் வெற்றியை மட்டுமல்ல, ஒரு சமூகத்தின் பெருமையையும் கொண்டாடுகிறது – ரஞ்சனா சதானந்தன்

written by ஆசிரியர்
சுடரி விருதுகள் நிறுவனரும் தமிழ் மகளீர் அபிவிருத்தி மன்றத் தலைவரும் தமிழ் சமூகச் செயற்பாட்டாளருமான ரஞ்சனா சதானந்தன் அவர்கள் எதிர்வரும் ஐப்பசி மாதம் 4ம் திகதி இலண்டனில் நடைபெற இருக்கும் 2025ம் ஆண்டுக்கான சுடரி விருதுகள் நிகழ்வு தொடர்பாக வணக்கம் இலண்டனின் ஒரு நிமிட நேர்காணலுக்கு வழங்கிய பதில்…

 

பெண்களின் ஆளுமையைப் பெருமைப்படுத்தும் சுடரி விருதுகள் சாதிப்பது என்ன? 

 

இலண்டனில் இரண்டாவது தடவையாக சுடரி விருதுகள் விழா நடைபெறுகின்றது. கடந்தமுறை விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வுக்குக் கிடைக்கப்பெற்ற பேராதரவினைத் தொடர்ந்து இவ்வாண்டும் தமிழ்ப் பெண் ஆளுமைகளை அடையாளப்படுத்துகின்றோம்.

இலங்கைத் தமிழ் பெண்களுக்கான களங்கள் பெரிதாக இல்லாதவிடத்து, எமது பெண்களுக்கான தளமாக நாம் இருப்பதுவும் எம் மிகப்பெரிய சாதனையாகவே கருதுகின்றோம். இந்த விருதுகள் ஒரு பெண்ணின் வெற்றியை மட்டுமல்ல, ஒரு சமூகத்தின் பெருமையையும் கொண்டாடுகிறது. இதனூடாக மறைக்கப்பட்ட சாதனைகளை வெளிச்சமிடுவதோடு சமூகத்தில் அமைதியாக, தன்னலமின்றி உழைக்கும் பெண்களின் கதைகளை உலகம் முழுவதும் கேட்கவைக்கின்றோம்.

மனித சமூதாயம் இயங்கு நிலையில் இருப்பதற்கு அடையாளப்படுத்தலும், ஊக்கப்படுத்தலும் மிகவும் அவசியம். வெளியே தெரியாமல் பெரும் அறத்தைச் செய்தவர்களை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டாடுவதும், அதனூடு இளையவர்களின் சமூக சிந்தனைகளைத் தட்டிக்கொடுப்பது மட்டுமன்றி முன்னுதாரணங்களை உருவாக்குவதும் எமது நோக்கம்.

விருது பெறுபவர்களின் பயணம் அடுத்த தலைமுறைக்கு தன்னம்பிக்கை, உற்சாகம், இலக்கு ஆகியவற்றை வழங்கும் என்பது எமது நம்பிக்கை. இதனைச் சாதிப்பதற்கான முயற்சிதான் எமது சுடரி விருதுகள்.

ஆசிரியர் 

மூன்று ராசிப் பெண்கள் அதிர்ஷ்ட தேவதைகள்!
வாஸ்து படி கைக்கடிகாரம் அணிவது எப்படி?
பட்டினத்தார் செய்த அற்புதங்கள்
ஆடிப்பூரம் வழிபாடும் சிறப்பும்!
முன்னோரைப் போற்றும் ஆடி அமாவாசை…
உலக தாய்ப்பால் வாரம்
நைட் ஷிப்ட் வேலை… பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
கண்ணை சுற்றி கருவளையமா கவலையை விடுங்க
பெண்களும் இதயநோய்களும்…
மை தீட்டும் கலை…
பசலைக்கீரை மசாலா
காய்கறி ஊத்தப்பம்
வாழைப்பழம் கேரட் ஸ்மூத்தி
கொத்தமல்லி கார உருண்டை
யாருமே சொல்லித்தராத சமையல் குறிப்புகள் சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க
உணவுக்கு பின் ஏலக்காய்!
சிறுநீரக நலனுக்கு Red Capsicum!
குடலின் நச்சுக்களை வெளியேற்றும் காய்கறிகள்!
09 மணி நேரத்திற்கு மேலான தூக்கம் ஆபத்து!
தினசரி ஓட்டம் | உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கான அற்புத மருந்து!
கங்கை அமரன் வெளியிட்ட ‘ கமாண்டோவின் லவ் ஸ்டோரி ‘ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்

இளம் நாயகன் அஜிதேஜ் நடிக்கும்’ அந்த 7 நாட்கள் ‘ படத்தின் டீஸர்...
தலைவன் தலைவி | ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜ் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் | விஜய்...
கூலி – திரைவிமர்சனம்
செப்டம்பரில் சக்தி திருமுருகன் : படத்தின் வெளியீட்டை உறுதி செய்த விஜய் அண்டனி
கூலி – திரைவிமர்சனம்

போகி | திரைவிமர்சனம்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
ஓஹோ எந்தன் பேபி | திரைவிமர்சனம்
டி.என்.ஏ (DNA) | திரை விமர்சனம்
ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்

சங்க இலக்கியப் பதிவு – 50 | சங்க காலத்தில் கள் |...
புதிய வடிவில் வரும் வர்த்தக-தொழில் நுட்பப் போர் | இதயச்சந்திரன்
அமெரிக்காவின் நோக்கம் நிறைவேறுமா? | இதயச்சந்திரன்
ஹைஃபா மீது இஸ்ரேலை உலுக்கிய ஈரானின் ஏவுகணை தாக்குதல் | ஈழத்து நிலவன்
